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Dünya

Uçak yakalamak için apronda koşan yolcu gözaltına alındı

"45 bin euro ceza alabilir"

10 Ağustos 2016 21:24

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havaalanı'nda, geç kaldığı uçağı yakalamak için apronda koşan bir yolcu gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan yolcunun Bolivyalı olduğu belirtildi.

Madrid'den Kanarya Adalarına giden Ryanair uçağını yakalamayı başaran yolcu, inişte gözaltına alındı.

Yolcunun uçuş kartını alıp, güvenlikten geçtiği ancak uçağa biniş saatini kaçırdığı belirtildi.

Aprondaki bagaj işçileri tarafından çekilen ve Facebook'ta yayımlanan bir videoda yolcu, uçağın ayrılmasıyla 3,5 metre havada kalan biniş köprüsünden, elinde çantasıyla aprona atlarken görülüyor.

Yolcunun daha sona uçağı nasıl yakalayıp, bindiği ise belirsiz.

"45 bin euro ceza alabilir"

Associated Press Haber Ajansı Bolivyalı yolcunun tünele ulaşmak için acil çıkış kapılarını kırdığını belirtti.

Ryanair şirketi ise konunun havaalanı güvenliğini ilgilendirdiğini belirtti.

Yolcu, havaalanı güvenlik kurallarını ihlal etmekten 45 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilir.

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