Uçak üçe bölündü, 131 kişiden 1'i öldü

T24 - Kolombiya'da 131 kişilik bir uçak inişe geçtiği sırada düştü ve 3'e ayrıldı. Ancak mucize eseri kazada sadece bir kişi öldü.



Kolombiya'da 131 kişi taşıyan bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada düştü. Üçe bölünen uçaktaki 1 kişi öldü.



Bogota-San Andres seferi yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, San Andres adasında inişe geçtiği sırada düştü.



Aires Havayolları'na ait uçak üç parçaya bölündü. Uçakta 1 kişi ölürken, 114 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



125 yolcu ve 6 kişilik mürettebat taşıyan uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor.



Kolombiyalı yetkililer uçağa yıldırım çarpmış olabileceğini de söylüyor.



Kazada sadece bir kişinin ölmesi ise mucize olarak niteleniyor.





