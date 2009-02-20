Uçak türbülansa girdi: 30 yaralı

Manila’dan Tokyo’yo sefer yapan Northwest havayollarına ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.



Filipinler’in başkenti Manila’dan Japonya’nın başkenti Tokyo’yo sefer yapan Amerikan Northwest havayollarına ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti.



Japonya Ulaştırma Bakanlığının bir yetkilisi, Boeing 747-400 tipi yolcu uçağında 408 yolcu ve 14 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydetti.

