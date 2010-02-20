Uçak türbulans girdi: 20 yaralı

<span class="arabaslik"><span class="editor">T24 -</span></span><span class="editor"> <strong>ABD'den Japonya'ya giden United Airlines'a ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.</strong><br /><br /><img width="191" height="143" border="4" align="left" src="/media/20022010/haber-ici-turbulans.jpg" style="border-color:rgb(255, 255, 255);" />Tokyo'daki Narita Uluslararası Havaalanındaki emniyet yetkilisi Tetsuya Shinozuka, Washington-Tokyo seferini yapan Boeing 747 tipi uçağın Alaska üzerinde türbülansa girdiğini söyledi. <br /><br />Türbülansta 20 kişinin yaralandığını ve bir kişinin bacağının kırıldığı belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi. <br /><br />Tokyo'ya zamanında iniş yapan uçakta 263 kişinin bulunduğu belirtildi.<br /> </span>