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Dünya

Uçak türbulans girdi: 20 yaralı

ABD'den Japonya'ya giden United Airlines'a ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD'den Japonya'ya giden United Airlines'a ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tokyo'daki Narita Uluslararası Havaalanındaki emniyet yetkilisi Tetsuya Shinozuka, Washington-Tokyo seferini yapan Boeing 747 tipi uçağın Alaska üzerinde türbülansa girdiğini söyledi.

Türbülansta 20 kişinin yaralandığını ve bir kişinin bacağının kırıldığı belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Tokyo'ya zamanında iniş yapan uçakta 263 kişinin bulunduğu belirtildi.

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