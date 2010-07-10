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Dünya

Uçak tekerleğinde ceset bulundu

Suudi Arabistan'da bir uçağın arka tekerleklerinde bir kişinin cesedi bulundu.

10 Temmuz 2010 03:00

T24- Suudi Arabistan'da bir uçağın arka tekerleklerinde bir kişinin cesedi bulundu.

Resmi Lübnan ajansının haberinde, Suudi Nasair şirketine ait uçağın, dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği, inişten bir süre sonra yapılan bakım çalışması sırasında uçağın arka tekerleklerinde bir erkeğe ait cesedin bulunduğu belirtildi.

Haberde, uçağın seferi sırasında 130 yolcu taşıdığı, olayla ilgili soruşturma yapıldığı ve bazı yolcuların, uçak kalkmadan önce sırt çantalı bir adamın uçağa doğru koştuğunu gördükleri yönünde ifade verdikleri kaydedildi.

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