Uçak sis nedeniyle inemedi, Başbakan Bartınlılara tele mitingle seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, uçağın yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inemesi nedeniyle iptal edilen Bartın mitingi için Sinop'tan telekonferansla bağlanarak halka seslendi. Yıldırım, 'tek adam' rejimi eleştirileri üzerinden bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Madem 'Tek adam' sevmiyorsun, yedi seçime girdin, yedisinde de mağdur oldun. Bir tane daha arkadaş al yanına, eş başkanlık yapın. Olsun sana iki adam" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Bartınlılar, siz bize 'evet' dediniz, yetki verdiniz. Şimdi geleceğimiz için yeni bir eseri de hep beraber inşa edeceğiz. Bu yapılacak halkoylaması, bir hükümet sistemi değişikliğidir. Ama ana muhalefet partisinin iki lafından biri "Rejim değişiyor, ülke elden gidiyor". AKP iktidarında iki defa referandum yapıldı, ikisinde de aynısını söylediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı,, söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi hiçbir güç bölemez. Biz, 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyet'e el uzatan, karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, "Cumhuriyet" demiştir. Siz cumhuriyetin en kuvvetli savunucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. 60 darbesi, sizin seçtiğiniz hükümeti alaşağı etti. Millete ait olan yetkiler gasp edildi, yeni yazdıkları anayasa ile Meclis'in yetkilerini budadılar. CHP, o gün de değişime "Hayır" demesi gerekirken "Evet" dedi.

"İktidar olması için

gayret göstermesi gerekecek"

Değerli kardeşlerim. Bu ana muhalefet partisi, bu CHP, merhum Menderes'e "Tek adam", "Diktatör" dedi. Merhum Özal'a da "Tek adam", "Diktatör" dediler. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylediler. Yarın da aynı suçlamaları yapmak için şimdiden hazırlanıyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse, bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Sistemi niye istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değişiklikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek. Yorulması gerekecek. İktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Artık darbelerden, kumpaslardan medet umamayacak. Çünkü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz.

Sevgili kardeşlerim, anayasa değişikliğinde gençlerimizi de ihmal etmedik. Gençlerimize güveniyoruz. 20 yaşında askere gönderdiğimiz, sınırlarımızda güvenliğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize milletvekili olma zamanı gelince "Küçüksün, bekle" diyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. "18 yaşında milletvekili mi olur" diyorlar. Biz gençlerimize güveniyoruz. Çünkü o gençler 15 Temmuz'da en ön safta yer aldılar, bu vatan için, bu devlet için, bu bayrak için gözlerini kırpmadan bombalara, mermileri göğüslerini siper ettiler. Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, şimdi de 18'e indiriyoruz. Böylece 18-25 yaş arasında 7.5 milyon gencimize siyasette söz sahibi olma hakkı getiriyoruz. Memleketin sorunlarına dahil olma ve ülkeye hizmet etme fırsatı getiriyoruz. Ne yazık ki CHP ve onun peşine takılan "Hayır" ekibi buna da karşı çıkıyor. Buradaki samimiyetsizliği size bu şekilde ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim 14 yılda bartın için önemli eserler yaptık. 4 milyar civarında yatırım yaptık. 488 milyon liraya eğitim için harcama yaptık. 320 yeni derslik inşa ettik, mevcut derslikleri yeniledik. Hükümetimiz döneminde Bartın'da yavrularımız için 5 milyon tutarında şartlı eğitim yardımı yaptık. Ders kitaplarını 14 yıldır ücretsiz veriyoruz. Bartın'daki okullarımıza 3 bin 500 bilgisayar gönderdik. Bartın'ı üniversite ile buluşturduk. Bartın Üniversitesi'ni kurduk. Bir tane öğrenci yurdu vardı sadece, bugün 2 bin 329 kapasiteye sahip 8 yurtla hizmet veriyoruz.

"14 yılda 66 kilometre yol yaptık"

12 spor tesisini yapıp gençlerimizin hizmetine verdik. Bartın Devlet Hastanesi'ni yaptık, hizmete aldık. Göğüs hastalıkları hastanesine yeni bir blok yaparak büyüttük. Şimdi, Bartın'a yakışır 400 yataklı bir devlet hastanesi yapma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Toplam 240 milyon tutarında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım gerçekleştirdik. 890 TOKİ konutu yapıp hak sahiplerine verdik. Ulaştırmada 79 yılda Bartın'a cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 14 yılda 66 kilometre yol yaptık.

"Madem 'tek adam' sevmiyorsun, bir tane

daha arkadaş al yanına, eş başkanlık yapın"

Şimdi, Bartın için Orman ve Su İşleri'nde 688 milyon lira harcayarak baraj inşaatı yapıyoruz. Barajla birlikte Bartın hem sel felaketinden korunacak, hem de 25 bin dönüm arazi su ile buluşacak. Gökırmak Barajı, Kızılköprü Barajı da en kısa sürede tamamlanacak.

Bartınlı çiftçi kardeşlerimize 100 milyonun üzerinde destek yaptık. Bunlar 14 yılda yaptıklarımızdan sadece birkaç tanesi. Sevgili Bartınlılar, şimdi Bartın Çayı'nı ve o muhteşem dünya harikası çayın da ıslahı için kolları sıvadık. Bunun projelerini de gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları neden anlatıyorum? Şimdi CHP "Tek adam" diyor. Şimdi sana sesleniyorum sayın Kılıçdaroğlu, belediyelerde iki tane başkan mı var? CHP'den seçilen belediye başkanlarının yanına bir tane daha mı seçelim? Bir tane yetmiyor mu? Madem "Tek adam" sevmiyorsun, yedi seçime girdin, yedisinde de mağdur oldun. Bir tane daha arkadaş al yanına, eş başkanlık yapın. Olsun sana iki adam.

Bartınlılar ne diyorsunuz bu işe? Bunlar akla ziyan işler. Bunlar demokraside ve modern yönetimlerde olmayacak şeyler. Değerli kardeşlerim, Bartınlılar, soruyorum, hazır mısınız? Şimdi 16 Nisan'da tek devlet için hazır mısınız? Tek vatan için hazır mısınız? Tek bayrak için hazır mısınız? Tek millet için hazır mısınız? Şimdi, soruyorum... 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Bütün hemşehrilerimize ulaşmaya, bu getirilen değişikliği anlatmaya var mısınız? Güçlü Türkiye için var mısınız? Yükseliş için var mısınız? Kutuplaştırma değil, kucaklaşmaya hazır mısınız? Gücümüz millet, kararımız... Gücümüz millet, kararımız... Tüm kalbimizle... Evet. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sinop'tan, buradan, ülkemizin cennet köşesi olan Sinop'tan size muhabbetlerimi gönderiyorum. Mehmet Ali Şahin Bey orada bizim yokluğumuzu aratmadılar. Sizlerle beraber oldular. Allah razı olsun. Ben de fiziken olmasa da uzaktan, teknolojinin bize verdiği imkanla sizlere hitap etme duygularımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşma fırsatı buldum. Size hayırlı günler, güzel günler diliyorum. 16 Nisan ülkemiz için, milletimiz için, aydınlık yarınlara giden birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşlerimizin daha da güçleneceği güzel günlere vesile olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da tüm Bartınlılara selamı var. Diyorlar ki "Bu sistem Erdoğan için". Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. Hepinize sevgiler.