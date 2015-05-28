Uçak rötar yaptı, pilot yolculara pizza ısmarladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçağın kaptanı, rötar yapan uçaktaki tüm yolculara pizza ısmarladı. O anlar da uçaktaki yolcular tarafından fotoğraflanarak sosyal medyadan paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia- Atlanta seferini yapan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Naksvill Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Yolcular, iki saatten fazla süre uçakta beklemek zorunda kaldı. Sinirlenen ve uçakta beklemekten sıkılan yolcular tepki göstermeye başladı. Durumu yatıştırmaya çalışan pilot, tüm yolcular için pizza sipariş etti. Pizzalar uçağa bir bagaj taşıma aracıyla ulaştırıldı. Pizzaların ücretini pilot ödedi.