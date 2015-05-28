T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uçak rötar yaptı, pilot yolculara pizza ısmarladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia- Atlanta seferini yapan uçakta renkli görüntüler ortaya çıktı

28 Mayıs 2015 09:59

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçağın kaptanı, rötar yapan uçaktaki tüm yolculara pizza ısmarladı. O anlar da uçaktaki yolcular tarafından fotoğraflanarak sosyal medyadan paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia- Atlanta seferini yapan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Naksvill Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Yolcular, iki saatten fazla süre uçakta beklemek zorunda kaldı. Sinirlenen ve uçakta beklemekten sıkılan yolcular tepki göstermeye başladı. Durumu yatıştırmaya çalışan pilot, tüm yolcular için pizza sipariş etti. Pizzalar uçağa bir bagaj taşıma aracıyla ulaştırıldı. Pizzaların ücretini pilot ödedi.

 

ETİKETLER

abdyolcularpizzapilotısmarladırötaratlantasosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24