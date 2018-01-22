Uçak pisti kapattı, THY uçağı Osaka'ya indi

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Narita seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağı, başka bir uçağın Narita Havalimanı\'na iniş yaptıktan sonra kayması sonucu pisti kapatması nedeniyle Osaka Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY\'nin TK-52 sefer sayılı, TC-LGN kuyruk tescilli uçağı 289 yolcusuyla Japonya\'nın Narita Havalimanı\'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada Narita\'daki yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı başka bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kayarak pisti kapattı. Narita Havalimanı uçuşlara kapatılırken, o sırada iniş için alçalmaya başlayan THY uçağı ise, Japonya Osaka Havalimanı\'na yönlendirildi. THY uçağı Narita Havalimanı\'nda pistin uçuşlara açılmasının ardından Osaka Havalimanı\'ndan havalanacak.