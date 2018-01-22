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UÇAK PİSTİ KAPATTI  THY UÇAĞI OSAKA'YA İNDİ 

Haber: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA İstanbul-Narita seferini yapan Türk Hava Yolları(THY) ait yolcu uçağı, başka bir uçağın Narita Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra kayması sonucu pisti kapatması nedeniyle Osaka Havalimanı'na iniş yapmak

22 Ocak 2018 19:57

Haber: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
İstanbul-Narita seferini yapan Türk Hava Yolları(THY) ait yolcu uçağı, başka bir uçağın Narita Havalimanı\'na iniş yaptıktan sonra kayması sonucu pisti kapatması nedeniyle Osaka Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları(THY) TK-52 sefer sayılı, TC-LGN kuyruk tescilli uçağı 289 yolcusuyla Japonya Narita Havalimanı\'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada Narita\'daki yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı başka bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kayarak pisti kapattı. Narita Havalimanı uçuşlara kapatılırken, o sırada iniş için alçalmaya başlayan THY uçağı ise Japonya Osaka Havalimanı\'na yönlendirildi. THY uçağı Narita Havalimanı\'nda pistin uçuşlara açılmasının ardından Osaka Havalimanı\'ndan havalanacak.

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