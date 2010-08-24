-UÇAK PİSTE YAKLAŞMA NOKTASINI KAÇIRMIŞ PEKİN (A.A) - 24.08.2010 - Çin'de havalimanı yakınına düşen Henan havayollarına ait yolcu uçağının, pisti tutturamadığı bildirildi. Yeni Çin Haber ajansı, kaza yerindeki yetkililere dayanak verdiği haberde, Brezilya yapısı, Ebmraer 190 tipi yolcu uçağının, Yichun Havalimanına yaklaşma noktasını kaçırdığını ve uçağın Rus sınırına yakın kentteki havalimanının pistinden çıkarak, alev aldığını belirtti. Haberde, uçaktaki yangının söndürüldüğü, 49 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.