Uçak otoyola indi

ABD New Jersey'de bir uçak, otoyola acil iniş yaptı. ABD'nin New Jersey eyaletinde, tek motorlu bir uçak otoyola acil iniş yaptı. Olayda can kaybı veya yaralanan yok.



Kazanın gerçekleştiği bölgedeki karayolları sorumlusu Joe Orlando, uçağın içinde iki kişi olduğunu söyledi.



Uçak Philadelphia'nın 8 kilometre doğusundaki Cherry Hill bölgesinde, sabah saatlerinde iniş yaptı.



Uçağın, yerel radyo istasyonları ve televizyon kanalları için trafik raporları hazırladığı belirtildi.



Polis uçağı yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.