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Dünya

Uçak, otoyola acil iniş yaptı!

ABD'de motorundaki güç kaybı nedeniyle tek motorlu bir uçak otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD'nin New Jersey eyaletinde bir uçak, motorundaki güç kaybı nedeniyle otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı. Can veya mal kaybını olmadığı olaydan yaklaşık bir saat sonra uçak yoldan çekilerek trafik normale döndü.



ABD'nin New Jersey eyaletinde, tek motorlu bir uçak otoyola acil iniş yaptı. Olayda can kaybı veya yaralanan yok.

Kazanın gerçekleştiği bölgedeki karayolları sorumlusu Joe Orlando, uçağın içinde iki kişi olduğunu söyledi.

Uçak Philadelphia'nın 8 kilometre doğusundaki Cherry Hill bölgesinde, sabah saatlerinde iniş yaptı.

Uçağın, yerel radyo istasyonları ve televizyon kanalları için trafik raporları hazırladığı belirtildi.

Uçağın, yola inişinden yaklaşık bir saat sonra, bir kamyona çekici vasıtasıyla alınarak trafikte meydana gelen sıkışıklık da sona erdi.

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