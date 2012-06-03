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Dünya

Uçak otobüse çarptı: 10 ölü

Gana'nın başkenti Accra'da Boeing 727 tipi bir kargo uçağı, havaalanının etrafındaki çitleri parçalayarak bir yolcu otobüsüne çarptı

03 Haziran 2012 12:42

Gana'nın başkenti Accra'da havaalanına inmeye çalışan bir kargo uçağı, havaalanını çevreleyen çitlerin dışına çıkarak, yolcu taşıyan bir otobüse çarptı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
 
Başkent Accra'da yeni inşa edilen büyük bina ve otellerin yanında bulunan Kotoka Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışan Boeing 727 tipi bir kargo uçağı, havaalanının etrafındaki çitleri parçalayarak bir yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada otobüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel televizyonlarda, yol boyunca uzanan, kuyruğu hasar görmüş uçaktan mürettebatın atlayarak çıkışı ve acil durum yardım ekibinin yardım görüntüleri yer aldı.

Kazanın ardından polis ve askerler, bölgeyi kordon altına aldı.


Soruşturma açıldı


Gana Havaalanı Şirketi Baş Yöneticisi Doreen Owusu Fianko, ticari başkent konumundaki Lagos'tan Accra'ya gelen uçağın yaptığı kazanın ardından havaalanındaki işlemlerin normale döndüğünü duyurdu.

Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dramani Mahama da havacılık yetkililerine kaza hakkında bir soruşturma başlatma talimatı verdiğini bildirdi.

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