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Dünya

'Uçak olayı Obama ve Erdoğan'ın tezgahı'

İran Devlet Televizyonu Press TV, Türkiye ile Suriye arasındaki krizi ele aldı

28 Haziran 2012 11:56

İran Devlet Televizyonu Press TV'de, Suriye'nin Türk jetini düşürmesiyle ilgili, olayı Obama ile Erdoğan'ın tezgahlamış olabileceği iddia edildi.
 
İran Devlet Televizyonu Press TV, Türkiye ile Suriye arasındaki krizi ele aldı.

Yorumunda Ankara'yı yerden yere vuran, Türkiye'yi 'provokasyonla' suçlayan Press TV, Türkiye'nin Washington adına hareket ettiğini öne sürdü.

İran TV'si, iki Türk uçağının provokatif şekilde Suriye hava sahasına alçaktan ve hızlı olarak girdiğini ileri sürdü.

Press TV'de, "Uçaklar muhtemelen Suriye'nin savunma sistemini test ediyordu ya da başka tepkileri ölçüyorlardı. Bu düşmanca bir niyetti. Bir karşılık istiyordu ve o karşılığı aldı" dendi.

Press TV, "Türkiye, Suriyeli isyancıları silahlandırıyor. Onlara güvenli ortam sağlıyor. Muhtemelen Washington adına hareket etti. Türkiye bir NATO üyesi. NATO Anlaşması'nın 4 veya 5. Maddesini işleme sokabilir" diye devam etti.


Erdoğan-Obama tezgahı


İran Devlet Televizyonu, uçak olayının Obama ile Erdoğan'ın tezgahlamış olabileceğini iddia ederek şöyle sürdürdü:

"Bu olayın topyekün bir müdahalenin gerekçesi olup olmadığı bilinmiyor. Yerdeki olaylar tehlikeli bir şekilde tırmanıyor. Her an her şey olabilir. Provokasyon tezgahlamak kolay bir şey. Cuma günkü olay topyekün bir müdahale için bir casus belli olabilir. Böyle değilse, Obama'nın diğer bir ülkeye gazabını kusması için daha büyük bir planın parçası olabilir. Kendisini Esad'a karşı yumuşak kalmakla suçlayan Cumhuriyetçileri susturmak için bundan daha iyi bir yol var mı?"

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