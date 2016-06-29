Uçak krizinden 7 ay sonra Erdoğan'la Putin arasında ilk görüşme gerçekleşti; iki lider yüz yüze de görüşecek

Uçak krizinin ardından yedi ay sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. Erdoğan'ın gönderdiği 'özür mektubu'nun ardından Putin bugün Erdoğan'ı telefonla aradı. Saat 12.00 sularında başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, Putin Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba terörüne ilişkin Türk halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki lider 4-5 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleşecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Erdoğan ile Putin ilişkilerin normalleşmesini konuştu, iş birliğinin önemi vurgulandı. İki lider yüz yüze görüşme konusunda da anlaştı" dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Rusya ile bölgesel konularda önemli adımlar atacağız ve ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi.

Kremlin'den gelen açıklamada, "Erdoğan'ın mektubu krizi bitirecek zemini oluşturuyor. Putin, ticari iş birliği için hükümete müzakere talimatı verdi. Rus turistlere Türkiye kısıtlaması kaldırıldı" ifadeleri yer aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki lider arasındaki yüz yüze görüşmenin değerlendirileceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün yaptığı açıklamada, görüşmenin Rusya'nın girişimiyle ayarlandığını belirtmişti. Peskov, iki ülke ilişkilerinin birkaç günde onarılabileceği ihtimaline inanmadığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise, Putin'in Erdoğan’a teşekkür edeceğini öne sürmüştü. Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın geçtiği bilgi notunda Putin'in Erdoğan'a teşekkür ettiğine dair bir ifade yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesinin önemi üzerinde durmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, ikili ilişkileri yeniden canlandırmak için gerekli adımları atmanın yanı sıra, bölgedeki siyasi, ekonomik ve insani krizler karşısında işbirliği içinde olmanın önemine de işaret etmişlerdir.

Sayın Putin, görüşme sırasında, İstanbul'daki menfur terör saldırısını da kınayarak, Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm Türk halkına taziyelerini iletmiştir.

İkili ilişkilerin yeniden canlandırılması ve terörle ortak mücadele konularında kararlılıklarını vurgulayan iki lider, irtibat halinde olma ve yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır."

24 Kasım'dan bugüne neler yaşandı?

Türkiye ile Rusya arasında Suriye politikası dışında Kasım 2015’e kadar bir sorun yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül 2015’te, Putin’le birlikte Moskova’da Merkez Camii’nin açılışını da yapmıştı. Ancak tarihler 24 Kasım 2015’i gösterdiğinde Türkiye’nin Suriye sınırında Rusya’ya ait bir savaş uçağını düşürmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler büyük bir kriz içine girdi. Hükümet, Türk hava sahasının ihlal edildiğini belirterek, Rusya'yı suçladı, Moskova ise suçlamaları reddederek Türkiye'ye ağır ifadelerle tepki gösterdi. İlerleyen süreçte Rusya Türkiye ile diplomatik ilişkiler ve ticari işbirliğinin büyük bir bölümünü noktaladı. Türkiye, ilişkilerin kopmaması adına barış mesajları verirken, Rusya özür ve tazminat talebini şart koştu. İki ülke arasındaki ilişkiler yaklaşık yedi ay boyunca gerilim içinde devam etti. Turizmde yaşanan büyük kriz üzerine Ankara'dan ilk ciddi adım 14 Haziran'da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Haziran Rusya Günü dolayısıyla Putin'e sürpriz bir mektup göndererek, ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması temennisini dile getirdi. Kremlin, mektubu olumlu karşılasa da bir özür gelmeden ilişkilerin düzelme yoluna girmesinin pek mümkün olmadığı vurguladı. 27 Haziran 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e ikinci bir mektup daha göndererek Rusya'nın beklediği özür mesajını iletti. Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektupta, "düşürülen Rus uçağı nedeniyle öldürülen pilotun ailesinden özür dilediğini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için elinden geleni yapacağını söylediğini" açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı ise, Erdoğan'ın mesajında 'özür' ifadesini kullanmadığını öne sürdü.