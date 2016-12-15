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Dünya

Uçak krizinin ardından bir ilk; Rusya ile askeri protokol imzalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 12. Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Askeri-Teknik İşbirliği Karma Komisyonu toplantısı düzenlendi

15 Aralık 2016 22:10

Rusya ve Türkiye, uçak krizinin ardından ilk askeri-teknik işbirliği toplantısını Moskova'da 12. Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Askeri-Teknik İşbirliği Karma Komisyonuyla gerçekleştirdi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında yaşanan uçak krizinin ardından ilk kez düzenlenen toplantı sonrasında bir protokol imzalandı.

Sputnik'in haberine göre protokolün içeriği konusunda bilgi verilmezken, 12-14 Aralık'ta gerçekleşen toplantıda Rus heyetine Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcı Mihail Petuhov'un, Türk heyetine ise Savunma Sanayisi Müsteşarı İsmail Demir'in başkanlık ettiği belirtildi.

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