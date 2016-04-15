Uçak krizine futbol molası; ünlülerden oluşan takım Moskova'ya gidiyor

22 ülkenin ünlü sanatçılarından oluşan ekiplerin mücadele ettiği Art-Fotball Dünya Şampiyonası’nın bu yılki geliri, ‘uçak krizi’nde hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bağışlanacak. Feridun Düzağaç, Sarp Apak, Ersin Korkut, Zafer Peker, Deniz Cem, Sarp Levendoğlu gibi isimlerden oluşan Art-İst takımı da düşürülen uçağın pilotu Sergei Aleksandroviç'in çocuklarıyla bir araya gelecek.

Karar gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’nin de Art-İst organizasyonuyla içinde bulunduğu ve 22 ülkede faaliyet gösteren Art-Football oluşumuna bağlı sanatçılar, geçen yıl yaşanan ‘uçak krizi’yle gerilen Türk-Rus ilişkilerini düzeltme adına önemli bir adım atıyor.

Gelir, ölen pilotun ailesine verilecek

Aralarında şarkıcı, aktör ve yazarlarında bulunduğu ünlü simaları bir araya getiren 6. Art-Football Dünya Şampiyonası 27 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Rusya’da yapılırken, turnuvanın geliri Suriye’de düşürülen uçağın ölen pilotu Rumyantsev Sergei Aleksandrov’un ailesine bağışlanacak. Art-Football’ın Türkiye Direktörü şarkıcı Deniz Cem proje kapsamında ölen pilot Rumyantsev Sergei Aleksandroviç’in çocuklarıyla Moskova’da biraraya gelineceğini söyledi. “Art-Football Başkanı Yury Davidov ile eşi Natalia Davidov bu buluşmaya zemin olması için turnuva çerçevesinde uygun bir günde dostluk maçı düzenlemeye çalışıyor” diyen Cem, “Politikanın kaygan zeminine rağmen sanat ve sporun etkisi ile bu gergin ortamda artistlerin bunu aşabilmiş olmasının projenin ne kadar da haklı sebeplerle ortaya çıktığını gösterdi” dedi. Turnuvada şarkıcı, aktör, dansçı, ressam ve sporcu gönüllü kişileri bir araya getiren takımların yer alacağını belirten Cem, turnuvayı FIFA, UEFA, TFF gibi kurumların da tanıdığını belirtti. Art-İst Takımı’nda ise şu isimler yer alıyor: Ersin Korkut, Sarp Levendoğlu, Sarp Apak, Hakan Meriçliler, Ümit Kantarcılar, Gürkan Kubilay, İbrahim Kendirci, Feridun Düzağaç,Tansel Doğanay, Teoman Topçu, Çağkan Çulha, Umut Zen, Zafer Peker, Deniz Cem.

Putin: Panama belgeleri doğru

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türk halkı dostumuz. Ancak bazı politikacılarla sorunlarımız var” dedi.Rus lider, 12 yaşında bir çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun aynı anda boğulması durumunda önce hangi lideri kurtaracağına dair soruya ise “Bir kişi boğulmaya karar vermişse onu kurtarmak imkansızdır. Ancak, isteyen herkese yardım eli uzatırız” ifadelerini kullandı. Panama Belgeleri ilgili bir soru için ise Putin, kendisinin yasadışı bir faaliyetinin yer almadığını savunarak “Bilgilerin doğru olduğunu söyleyebilirim. Ancak belgeler, gazetecilerden çok avukatlar tarafından hazırlanmış gibi görünüyor” diye yanıt verdi.