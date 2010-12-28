Uçak korsanlarına 27,5 yıl hapis

T24 - Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Atlasjet uçağını kaçırdığı iddiasıyla yargılanan biri Filistin uyruklu 2 sanık, 27 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.





İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Reşat Özlü, Filistin uyruklu Mümin Abdülaziz Cuma Talikh ve avukatları katıldı.



Sanık ve müdafileri suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da ''silahla hürriyeti tahdit'' suçundan 15'er yıl, ''uçak kaçırma'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 27 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.



Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Atlasjet uçağının 8 Ağustos 2007'de kalkışından kısa süre sonra terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirtilen 2 hava korsanı tarafından kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü.



Hava korsanlarının Tahran'a kaçırmak istediği iddia edilen uçak Antalya'ya indirilmiş, zanlılar Mehmet Reşat Özlü ve Mümin Abdülaziz Cuma Talikh teslim olmuştu. Sanıklar hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde ''silahla hürriyeti tahdit ve terör örgütüne üye olma'' suçlamalarıyla dava açılmıştı.



