-UÇAK KAZAZEDELERİNİN YAKINLARI ADALET BEKLİYOR ISPARTA (A.A) - 30.11.2010 - Isparta'da 30 Kasım 2007'de meydana gelen ve 7'si mürettebat, biri bebek, 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının üçüncü yılında kazazede yakınları, sorumluların hakim karşısına çıkarılmasının acılarını azalttığını belirtti. Kazada annesi ve babasını kaybeden Avukat Süreyya Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, üç yıl önceki kazanın acısını her gün yaşadıklarını belirtti. Uçak kazasıyla ilgili duruşmalara ailesinin yanı sıra, bazı yolcu yakınlarının da avukatı olarak katılan Yiğitbaşı, yargılama sürecindeki gelişmelerin kendilerini sevindirdiğini belirtti. Kazadan üç yıl sonra taşıyıcı firma Atlasjet Şirketi yetkilileri hakkında dava açılmış olmasının tüm yolcu yakınları gibi kendi ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle devam etti: ''Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı Atlasjet yetkilileri hakkında 'kovuşturmaya gerek yok' kararı verince şoke olmuştuk. Ama mücadele ettik. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulunduk, onlar da aynı kararı verdi. Olayı yargıtaya taşıdık. Nitekim haklı olduğumuz ortaya çıktı. Karar bozuldu ve Atlasjet yetkilileri hakkında da Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.'' Yiğitbaşı, ''Nihayet, kazanın üçüncü yılında kazada sorumluluğu bulunan Atlasjet yetkilileri hakkında da dava açıldı. Sorumluların hakim karşısına çıkması bir nebze de olsa acımızı hafifletiyor'' diye konuştu. Asıl acılarının gerçek sorumluların hak ettiği cezayı alınca hafifleyeceğini belirten Yiğitbaşı, davaların takipçisi olacaklarını bildirdi.