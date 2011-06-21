-UÇAK KAZASINDAN 8 KİŞİ KURTULDU MOSKOVA (A.A) - 21.06.2011 - Rusya'nın kuzeybatısında yoğun sisten dolayı düşen ve 44 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 8 kişi sağ olarak kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Aksana Semyonova yaptığı açıklamada, RusAir havayolları şirketine ait Moskova'dan havalanan Tu-134 tipi uçağın Petrozavodsk havaalanına inmek için alçalmaya başladığında havaalanı yakınındaki otoyola sert biçimde çakıldığını belirtti. Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanan yazılı açıklamada, 43 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu uçağın düşmesi sonucu toplam 44 kişinin hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybeden 4 kişinin Amerikan vatandaşı Rus olduğu belirtilerek, "Kazadan 8 kişi sağ olarak kurtuldu. Yaralılar arasında bulunan bir anne ile 9 ve 14 yaşındaki oğulları da Petrozavodsk'taki hastanede tedavi görüyorlar. Durumları ciddi" denildi. Açıklamada, kazanın küçük bir köyün hemen dışında meydana geldiği ancak uçağın düştüğü yerde başka bir can veya mal kaybına neden olmadığı ifade edildi. Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya insan hatası veya teknik bir arızanın yol açtığı olasılığı üzerinde durduklarını açıkladı. Havacılık Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksiy Marazov da yaptığı açıklamada, yoğun siste inmenin son derece zor olduğunu ve pistteki yüksek yoğunluktaki aydınlatma ışıklarının ise yoğun siste inen uçağa yardımcı olamadığını söyledi. Petrozavodsk Havaalanı Müdürü Aleksiy Kuzmitskiy de yaptığı açıklamada, elde ettikleri ilk bilgiye göre uçağın alçalma sırasında elektrik hattını kestiğini ve karayolundaki ışıkların kesilmesine neden olduğunu kaydetti. RusAir'den yapılan açıklamada, Tu-134 tipi uçağın kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı ve uçağın teknik açıdan iyi durumda olduğu belirtildi. Tu-134 ve Tu-154 uçakları 1960'lı yıllardan beri Sovyet ve Rus sivil havacılığının en önemli uçakları oldu. Petrozavodsk havaalanı yakınında alçaldığı sırada düşen 68 yolcu taşıma kapasitesine ve 2 bin kilometre uçuş menziline sahip Tu-134 tipi uçak 1980 yılında yapılmıştı. Rus televizyon kanalları da karayoluna dağılan uçağın enkazına ait parçaların görüntülerini yayınladı. "Russia Today" televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, "Ben enkazdan 3 kişiyi çıkardım. Biri kadındı. Size tam olarak söyleyemem ama bir erkekten daha hafifti. Karanlık olduğu için görmek son derece zordu. Sonra bir adam daha vardı o da benden daha zayıftı. Ben ve Baba Andrey, Sergey adındaki şişman bir kişiyi de taşıdık. Bize yardım eden üçüncü bir kişi daha vardı" dedi. Uçak enkazından 2 kişiyi daha çıkararak taşıdıklarını söyleyen görgü tanığı, "Bir başka adam daha elini bana uzattı ama ona yardım edemedim çünkü uçakta patlamalar başlamıştı. Uçağın yakınına gidemiyordum çünkü her şey alevler altındaydı. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayımlanan kazada hayatını kaybedenlerin listesinde bir İsveç, bir Danimarka ve 2 Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Hayatını kaybedenler arasında Rusya Premier Futbol Ligi hakemlerinden Vladimir Pettay da bulunuyor. Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri dünyadaki en kötü hava güvenliğine sahip ülkeler listesinin başlarında yer alıyor. Uzmanlar buna gerekçe olarak uçakların son derece eski olmasını, pilotların yeterince eğitilmemesini ve hükümetin hava şirketlerine yönelik zayıf denetimini gerekçe gösteriyorlar.