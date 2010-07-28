-UÇAK KAZASINDA 100'DEN FAZLA CESEDE ULAŞILDI İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da meydana gelen uçak kazasında 100'den fazla kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, şu ana kadar 100'ü aşkın kişinin cesedine ulaşıldığını, bununla birlikte kazadan kurtulan olması ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Bu arada Airblue havayolu sözcüsü Rahil Ahmed, firmalarında ilk kez böyle bir uçak kazası olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ahmed, kazanın neden meydana geldiği konusunda konuşmak içinse henüz erken olduğunu kaydetti. Karaçi-İslamabad seferi yapan Airblue havayolu şirketine ait Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kötü hava koşullarında iniş yapmadan hemen önce Margalla tepelerinde kayalıklara çarparak düşmüştü. Uçakta 150'den fazla kişi bulunuyordu. Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle ulusal yas ilan edildiği duyurulmuştu.