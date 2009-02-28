Uçak kazasında ölenlerin cenazeleri getirildi

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Hollanda'nın Schiphol Havaalanına inişi sırasında düşen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakta hayatını kaybeden 4 mürettebat ve 1 yolcunun cenazeleri, İstanbul'da hastane morguna kaldırıldı.



THY'ye ait özel seferle getirilen mürettebat Hasan Tahsin Arısan, Olgay Özgür, Ulvi Murat Eskin ve Murat Sezer ile yolcu Bülent İçgören'in cenazeleri, Atatürk Havalimanı'nda THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY Teknik A.Ş Genel Müdürü İsmail Demir ile THY çalışanı kaptan, kabin ve yer görevlileri tarafından karşılandı.



4 mürettebatın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirildikten sonra meslektaşları tarafından omuzlara alınarak ambulanslara kadar taşındı.

Cenazelerin uçaktan alınışı ve omuzlarda taşınması sırasında bazı kabin görevlilerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Cenazeler, daha sonra ambulanslarla Medikal Park Bahçelievler Hastanesi morguna götürüldü.



Cenazelerle birlikte yakınları ve THY'nin Aile Destek Birimi uzmanları ile THY Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Topçu ve THY Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya da İstanbul'a geldi.