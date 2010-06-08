Uçak kazasında ölenleri soyan askerlermiş!

T24-



Rusya Genel Savcılık Bürosu Soruşturma Komitesi sözcüsü Vladimir Markin, İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Dört zanlı suçlarını itiraf ettiler ve denetçilerle etkin şekilde işbirliği yapmaktalar" dedi.





Markin, kazanın 10 Nisanda meydana geldiği Smolensk kentindeki garnizondan olay yerini kordon altına almada görevli bazı askerlerin üzerinde yabancılara ait kredi kartı bulunduğu bilgisi geldikten sonra soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alınanlardan üçünün daha önce çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalarının bulunduğunu belirtti.





Polonyalı yetkililer, daha önce, kazada ölen yetkililerden Andrezej Przewoznik'in kredi kartından öldükten sonra para çekildiğini ve bu kartı kullanan dört Rus polisinin gözaltına alındığı belirtmiş, ancak bu iddia Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.





Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Aleksiy Kuznetsov da Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, askerlerin suçlarının mahkeme tarafından ispatlanması halinde çalınan parayı iade edeceklerini söyledi.