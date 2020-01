-Uçak kazasında ölen Cemal Biyediç anıldı SARAYBOSNA (A.A) - 18.01.2012 - Eski Yugoslavya'nın 1971-1977 yılları arasında başbakanı olan ve uçak kazasında yaşamını yitiren Boşnak kökenli Cemal Biyediç, ölümünün 35. yıldönümünde anıldı. Eski Yugoslavya'nın Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito'yu Belgrad'dan Libya'ya yolcu etmeye gittikten sonra, Saraybosna'ya dönerken eşi Raziya Biyediç ve uçakta bulunan 6 kişi ile birlikte 18 Ocak 1977 tarihinde uçağın düşmesi sonucu ölen Biyediç için Saraybosna'nın Bare Mezarlığı'nda, kendi ismini taşıyan dağcılık derneği üyeleri ve yakınlarının katılımıyla anma töreni yapıldı. Cemal Biyediç Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Envera Meco, törende yaptığı konuşmada, Biyediç'in hatırasına sahip çıktıklarını ve onu ölümünden sonra da değişik etkinliklerle hep hafızalardaki yerini korumaya çalıştıklarını kaydetti. Törende yapılan konuşmaların ardından daha sonra, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Zlatko Lagumciya ve Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Nikşiç ile Biyediç'in yakınları mezara çelenk koydu. -İlginç iddialar- Bosna Hersek'in ''Depo Portal'' adlı haber sitesi, Biyediç'in ölümüyle ilgili ilginç iddia ortaya attı. Haberde, Biyediç'in ''sürekli Tito'nun yanında olduğunu ve Tito'dan sonra eski Yugoslavya'nın başına geçmesinin beklendiği'' ifade edilen haberde, kendsinin geçirdiği kazayla ilgili bazı şüphelerin bugün bile yaşandığı belirtildi. Biyediç'i taşıyan özel uçağın o dönemin en gelişmiş teknolojisine sahip olduğu belirtilen haberde, kaza sırasında Libya'da olan Tito'nun buradaki programını iptal ederek, Biyediç'in Saraybosna'da düzenlenen cenaze törenine katıldığına da dikkati çekti. Haberde, ''Eşi Jovanka ile her yolculuğuna giden Tito, Biyediç'in uçak kazasının ardından Jovanka'yı bir süre 'eve kapattığı' gerçeği olayla ilgili ayrı bir şüphe uyandırıyor'' şeklindeki ifadeye de yer verildi. Biyediç'in torunu Cemal Biyediç'in açıklamasına da yer verilen haberde, ailenin uçak kazasıyla ilgili Belgrad'da bulunan raporları görmek için birçok kez başvurduğunu, ancak her seferinde ailenin bu talebinin reddedildiğini belirtti. Dedesinin en çok ''sıradan insanlarla vakit geçirmeyi sevdiğini'' söyleyen Biyediç, ''Birçok kere kaza ile ilgili raporu görmek için talepte bulunduk, fakat her seferinde bir açıklama yapılmadan reddedildik. Uçak parçalarını bile göremedik. Bütün bunlar uçağın düşmesinde bazı şüpheli gelişmelerin olduğunun göstergesidir'' dedi.