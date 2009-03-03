Uçak kazasında kule hatası!

Suçüstü yakalandılar

Kurallar ihlal edildi



Enkazın üstünden THY geçti

Boeing'ten türbülans itirafı



Amsterdam'da geçtiğimiz çarşamba günü kaza kırımına uğrayan Tekirdağ Uçağı'nın düşüş nedeniyle ilgili şok bir belge ortaya çıktı. North West Havayolları'na ait resmi antetli belge, kaza sonrasında 'Motor durdu', 'Pilot hatası' ve 'Benzin bitti' gibi teknik gerekçelere sığınan Hollanda'nın, uluslararası uçuş kurallarını hiçe sayarak THY uçağını, havada dev türbülanslar yaratan Boeing 757 tipi bir uçaktan sadece 2 dakika sonra indirdiğini ortaya çıkardı. Yeni Şafak gazetesinin haberin göre, Hollanda'nın '757, Tekirdağ'dan 30 dakika sonra indi' iddiası da bu belgeyle birlikte geçerliğini yitirdi.Hollanda'yı zora sokan belgeyi, kazanın ilk gününden itibaren 'vorteks' (anafor) ihtimalini yüksek sesle dillendiren 'Airtürkhaber' sitesi ele geçirdi. North West Havayolları'nın resmi kayıtlarına göre, North West Havayolları'na ait Boeing 757 tipi uçak, Tekirdağ Uçağı'ndan sadece 2 dakika önce Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı. Boston'dan kalkış yapan North West Havayollarının Boeing 757 tipi uçağı, Amsterdam Schiphol'e saatler tam 10.24'ü gösterdiğinde indi.THY uçağı kaza kırımına uğrayıp çamurlu tarlaya zorunlu iniş yaptığında ise saat 10.26'yı gösteriyordu. Bu durum uluslararası kurallara göre türbülanstan kurtulmak için gerekli olan 4 dakikalık zaman dilimine kulenin riayet etmediğini gözler önüne serdi. Kazanın ardından sorumluluktan kurtulmak isteyen Hollandalı yetkililer ise North West'e ait Boeing 757'nin Tekirdağ uçağından yarım saat sonra alana iniş yaptığını ileri sürmüştü. Bu belge, Hollanda'nın mesnetsiz iddiasını ve hatayı Türk Hava Yolları'na yıkma çabalarını suya düşürdü. Büyük uçakların yarattığı 'vorteks' etkisinin özellikle küçük uçaklar üzerinde öldürücü etkisi olduğu biliniyor.Türk Hava Yolları'nın Tekirdağ adlı uçağının zorunlu inişi sonrasında ölenlere saygı göstergesi olarak 5 gün uçuşlara kapalı tutulan Polderbaan pisti uçuşlara açıldı. Pistin uçuşlara açılmasıyla birlikte ilk iniş yapanlardan biri yine THY uçağı oldu. TK1955 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam uçuşunu yapan B737-800 tipi yolcu uçağı 144 yolcusuyla birlikte Amsterdam Schiphol Havalimanı'na Türkiye saatiyle önceki gece 22:50'de iniş yaptı.Tekirdağ Uçağı'nın düşmesinin hemen ardından Hollanda yetkilileri, teknik gerekçeler ararken, New York Times gazetesinde Boeing kaynaklı 757 tipi uçakların oluşturduğu 'Wake Turbulence' yani vorteks nedeniyle, 757'lerin arkasından yaklaşan uçaklarda, ara mesafenin en az 4 dakikaya çıkarılması gerektiği haberi yayınlandı. Kazada 4 teknik personelini yitiren üretici firma Boeing de, 757 tipi uçaklarında diğer uçaklara oranla daha güçlü 'Wake Turbulence' oluştuğunu açıklamıştı.