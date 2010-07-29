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Dünya

UÇAK KAZASINDA KARA KUTU BULUNAMADI İSLAMABAD (A.A)

29 Temmuz 2010 12:23

-UÇAK KAZASINDA KARA KUTU BULUNAMADI İSLAMABAD (A.A) - 29.07.2010 - Pakistan'ın Karaçi kentinden İslamabad'a giderken, dün inişe hazırlandığı sırada Margalla dağlarına çakılan uçaktan çıkarılan 100'den fazla cesetten 55'inin kimlikleri belirlenerek, ailelerine teslim edildi. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Başkanı Mahmud Cemal, çok sayıda kurbanın bedeninin parçalanmış ve kömürleşmiş olması nedeniyle kimlik tespiti için DNA testlerinin gerekli olduğunu söyledi. Cemal, 55 cesetin ailelerine teslim edildiğini, kimlik tespit sürecinin bir hafta sürebileceğini belirtti. Öte yandan, Pakistan Enformasyon Bakanı Kamar Zaman, uçağın kara kutusunun hala bulunamadığını açıkladı. Zaman, uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle düşme olasılığının yüksek olduğunu ancak kazanın gerçek nedeninin kara kutunun bulunmasıyla ortaya çıkacağını söyledi. Airblue firması yetkilisi de gazetecilere yaptığı açıklamada, düşen Airbus 321 tipi yolcu uçağının 8 yaşında olduğu, uçakta bugüne kadar teknik bir sorun görülmediğini ifade etti. Yetkili ayrıca, uçağın düşmeden önce kuleye acil uyarı sinyali göndermediğini belirtti. Airbus 321 tipi yolcu uçağında 6'sı mürettebat 152 kişiden kurtulan olmamıştı.

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