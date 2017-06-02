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Dünya

Uçak kazasında hayatını kaybeden eski Polonya Cumhurbaşkanı'nın mezarından başkaları çıktı!

Polonya'da eski devlet başkanı Lech Kaczyński'nin de hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturmada cenazelerin karıştığı ortaya çıktı

02 Haziran 2017 18:06

2010 yılında uçak kazasında ölen eski Polonya devlet başkanı Lech Kaczyński’nin tabutunda, kazada hayatını kaybeden iki başka kişinin kalıntılarının bulunduğu ortaya çıktı. İlgi soruşturmada, Kaczyński’nin yanı sıra 11 kişinin mezarında başkalarının kalıntıları tespit edildi.

Dönemin Devlet Başkanı Lech Kaczyński, Genelkurmay Başkanı Franciszek Gagor ve Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrej Kremer ve çok sayıda üst düzey yöneticiyi taşıyan uçak Rus kenti Smolensk’in yakınlarında düşmüş, 96 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya ölenlerin cenazelerini iki hafta sonra kapalı tabutlar içinde gönderirken, uçağın enkazını Polonya’ya teslim etmemişti. Bu durum Polonya’da tepki çekerken, Lech Kaczyński’nin ikiz kardeşi olan Jarosław Kaczyński’nin iktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin baskısıyla, ilgili soruşturmada tabutların yeniden açılması kararı verilmişti.

İşte bu karar sonucunda 24 cenaze incelenirken, 12 kişinin tabutunda başka yolcuların kalıntılarının bulunduğu ortaya çıktı. Rusya’dan ilgili sorulara henüz yanıt gelmiş değil. Tabutların yeniden açılması kararı Polonya toplumunu da bölmüştü.

 

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