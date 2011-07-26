-UÇAK KAZASINDA 78 KİŞİ ÖLDÜ RABAT (A.A) - 26.07.2011 - Fas'ın güneyinde meydana gelen uçak kazasında 78 kişinin öldüğü bildirildi. Fas ordusundan yapılan açıklamada, düşen askeri uçaktaki yolculardan 3'ünün ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Faslı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, dağa çarptıktan sonra Guelmim kasabası yakınlarında düşen C-130 tipi uçakta ölenlerin sayısının 30'dan fazla olduğunu bildirmişti. Uçağın hem birliklerin, hem de asker ailelerinin sevki için kullanıldığı belirtilirken, bu tip uçakların Sahra bölgesinde sıklıkla sefer yaptığı ifade edildi.