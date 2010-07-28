-UÇAK KAZASINDA 5 KİŞİ SAĞ İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da meydana gelen uçak kazasından, ilk belirlemelere göre 5 kişinin kurtulduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Rahman Malik, bir yerel televizyona yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği bölgede yaralı 5 kişinin bulunduğunu belirtti. Bu arada düşen uçağın bir Airbus olduğu açıklandı. Airblue şirketine ait yolcu uçağı, Karaçi-İslamabad seferini yaparken, başkent İslamabad yakınlarındaki Margalla tepelerine çakılmıştı. Havanın bulutlu ve yağışlı olduğu, ormanlık tepelere düşen uçağın enkazından dumanlar yükseldiği ve çok sayıda kurtarma ekibinin kaza yerine gittiği belirtilmişti. İçinde 146'sı yolcu, 152 kişinin bulunduğu bildirilen uçaktaki 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.