-UÇAK KAZASINDA 43 KİŞİ ÖLDÜ PEKİN (A.A) - 24.08.2010 - Çin'deki uçak kazasında ölenlerin sayısının 43 olduğu, 53 kişinin de kazadan kurtulduğu bildirildi. Yolcu uçağının, ülkenin kuzeydoğusundaki Heliongjiang vilayetinin Yichun şehrindeki Lindu havalimanına inişte pisti kaçırarak parçalanıp alev aldığı bölgede, yoğun sis olduğu bildirildi. Yetkililer, kaza yerinde 43 kişinin cesedinin bulunduğunu, yaralıların tümünün hastaneye kaldırıldığını, bunların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söylediler. Bazı haberlerde ise görgü tanıklarının, uçağın daha havadayken parçalandığını ya da infilak ettiğini söyledikleri bildirildi. Brezilya yapımı Embraer 190 tipi uçakta 5'i çocuk 91 yolcuyla 5 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.