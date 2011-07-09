-UÇAK KAZASINDA 127 KİŞİ ÖLDÜ KİNŞASA (A.A) - 08.07.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, şiddetli yağmurda Kisangani havaalanına inişe geçtiği sırada düşen uçakta ölenlerin sayısının 127 olduğu bildirildi. Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hewa Bora şirketine ait Kinşasa-Kisangani seferini yapan uçağın ormanlık alana düştüğü, uçaktakilerden 127'sinin öldüğü, 51'inin kurtulduğu belirtildi. Havayolu şirketinin üst yöneticisi Stavros Papaioannou ise 110 kişinin bulunduğu uçakta 53 kişinin öldüğünü, 57 kişinin kurtulduğunu söyledi. Bakanlık sözcüsü Gudile Bualya, şirketi yolcu sayısını düşük açıklamakla suçladı. Daha önce yapılan açıklamada, Boeing 727 tipi uçakta 112 yolcunun bulunduğu, 53 kişinin öldüğü, 40 kişinin kurtulduğu belirtilmişti.