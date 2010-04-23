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Dünya

Uçak kazası ardından yeni video tartışma yarattı

Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin ölümünün ardından internette yayılan video tartışma yarattı.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Rusya'nın Slomensk şehrinde meydana gelen Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ile beraberinde 88'i Polonya delegasyonu, 96 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasından sadece birkaç dakika sonra cep telefonuyla çekilen görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Rus yetkililerinin el koyduğu kara kutuların kısa süre içerisinde Polonya'da olacağını belirten Polonyalı yetkililer, kara kutularda yapılacak incelemelerin ardından kaza hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabileceklerini açıkladı.


Kaza yerinde 7 tabanca

Öte yandan, kazadan sonra yapılan araştırmalar sırasında kazada hayatını kaybeden üst düzey askerlere ait olduğu sanılan 7 tabancanın bulunduğu bildirildi. Tabancaların namlu uçları, kurma parçası, horoz çenelerinin kırık olduğu bunun da mermilerin sıcaktan patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.


Video

Polonya'da büyük yankı uyandıran 2.15 dakikalık görüntülerde, kaza yerinde cep telefonuyla çekim yapan Rus köylüye doğru yürüyen bir Rus gizli servisi FSB ajanı, önce çekim yapmaması için uyarıyor ardından da cep telefonuna el koymaya çalışırken görülüyor.



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