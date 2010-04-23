Uçak kazası ardından yeni video tartışma yarattı

T24 -

Kaza yerinde 7 tabanca

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Rus yetkililerinin el koyduğu kara kutuların kısa süre içerisinde Polonya'da olacağını belirten Polonyalı yetkililer, kara kutularda yapılacak incelemelerin ardından kaza hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabileceklerini açıkladı.Öte yandan, kazadan sonra yapılan araştırmalar sırasında kazada hayatını kaybeden üst düzey askerlere ait olduğu sanılan 7 tabancanın bulunduğu bildirildi. Tabancaların namlu uçları, kurma parçası, horoz çenelerinin kırık olduğu bunun da mermilerin sıcaktan patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.Polonya'da büyük yankı uyandıran 2.15 dakikalık görüntülerde, kaza yerinde cep telefonuyla çekim yapan Rus köylüye doğru yürüyen bir Rus gizli servisi FSB ajanı, önce çekim yapmaması için uyarıyor ardından da cep telefonuna el koymaya çalışırken görülüyor.