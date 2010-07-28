-UÇAK KAYALIKLARA ÇARPARAK DÜŞTÜ İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da bu sabah düşen uçak tamamen parçalandı. Karaçi-İslamabad seferi yapan Airblue havayolu şirketine ait Airbus 321 tipi yolcu uçağı kötü hava koşullarında iniş yapmadan hemen önce Margalla tepelerinde kayalıklara çarparak düştü. Enkaza ulaşan A.A muhabirinin olay yerindeki yetkililerden aldığı bilgiye göre, uçakta 153 kişi bulunuyordu. Dağlık ve ormanlık alana düşen, tamamen parçalanan uçağın motor bölümlerindeki yangın sürerken, kurtarma ekipleri çoğu tanınmayacak haldeki cesetleri, ceset torbalarına yerleştiriyor. Uçağın enkazı yaklaşık 100 metre çaplı bir alana yayılmış durumda.