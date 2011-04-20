-UÇAK KAÇIRMA GİRİŞİMİNE 7,5 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Oslo-İstanbul seferini yapan yolcu uçağını, İstanbul hava sahasındayken, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek Oslo'ya çevirmek istediği öne sürülen Cuma Yaşar hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Ocak'ta, Oslo-İstanbul seferini yapan TK 1754 sayılı THY uçağının yolcusu olan Cuma Yaşar'ın, uçak İstanbul üzerindeyken yüzünü kar maskesiyle kapatarak ''Üzerimde bomba var'' şeklinde bağırdığı, kabin görevlileri vasıtasıyla kaptandan uçağı Oslo'ya geri götürmesini istediği anlatıldı. Cuma Yaşar'ın, bir yolcunun müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin, 26 Ocak tarihli adli sağlık raporuna göre, şüphelinin, suç tarihinde, ''majör depresyon'' denilen psikiyatri hastalığının olduğu, işlediği öne sürülen suçun, anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, ceza sorumluluğunun bulunmadığına dair görüş bildirdiğine yer verildi. İddianamede, Yaşar'ın, ''Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması''nı düzenleyen TCK'nın 223. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da dikkate alınarak 3 yıl 9 ay ile 7,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde, Yaşar'ın yargılanmasına Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.