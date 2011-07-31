Uçak ikiye bölündü, ölen yok

T24 - Güney Amerika ülkesi Guyana’daki uçak kazası ucuz atlatıldı. İniş sırasında pistten çıkıp ikiye bölünen uçakta mucize eseri ölen olmadı.









New York'tan havalanan Karayip Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, varış noktası olan Guyana'nın başkenti Georgetown'daki havalanına inişinde pistten çıktı.



İçinde 157 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak pistten çıktıktan sonra ikiye bölündü. Kazada mucize eseri olmazken sadece durumları ciddi olmayan birkaç kişi yaralandı.



Karanlıkta acil çıkış kapılarından uçaktan çıkmak zorunda kalan yolcuların, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadıkları belirtilirken, yolculardan bazıları şöyle konuştu: “Her şey birden bire oldu, herkes çığlık atıyordu. Durumu anlatamam.”, “Uçağın dışına atlamak zorunda kaldık...”



1996 yılında üretilen Boeing 737-800 tipi uçaklar, üretildikleri yıldan bu yana 8 ölümcül kazada boy gösterdi ve bu kazalarda toplam 525 kişi yaşamını yitirdi.



