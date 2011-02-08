-UÇAK GEMİSİNİ PROTESTOYA 10 GÖZALTI MARMARİS (A.A) - 08.02.2011 - ABD donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisinin Muğla'nın Marmaris ilçesine gelmesini protesto etmek istediği öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren dev gemi, vatandaşların meraklı bakışları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gözetiminde açıkta bekleyeceği konumu aldı. Geminin etrafı güvenlik amacıyla şamandıralarla çevrildi. Marmaris'te 4 gün kalması planlanan gemiyi protesto etmek istediği iddia edilen, aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 kişi, Atatürk Meydanı'nda gözaltına alındı. 10 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği bildirildi.