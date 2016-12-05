Uçak gemisindeki halat koptu, Rus savaş uçağı Akdeniz’e gömüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri görevini tamamladıktan sonra Akdeniz'deki Amiral Kuznetsov uçak gemisine dönen SU-33 savaş uçağının iniş sırasında pistteki uçakları durdurmaya yarayan çelik halatın kopması nedeni ile uçağın duramayarak denize düştüğünü açıkladı.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre pilot, uçak denize düşmeden önce kendini fırlatmayı başararak kurtuldu. Pilotun kısa sürede güverteye çıkarıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada Akdeniz’de bulunan uçak gemisinin normal planına göre çalışmasına devam ettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Rusya devlet başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, pilotun kahramanca görevini yerine getirdikten sonra olayın yaşandığını belirterek en önemli noktanın pilotun hayatta kalması olduğunu belirtti.

Kasım ayında da MIG-29 tipi savaş uçağı yine Amiral Kuznetsov’a iniş için yaklaşımı sırasında denize düşmüştü.