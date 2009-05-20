Uçak evlerin üzerine düştü: 97 ölü

Endonezya'da uçak evlerin üzerine çakıldı - FOTOGALERİ

Endonezya Sağlık Bakanlığı kriz merkezinden Rustam Pakaya, kazada bir kısmı yerde olmak üzere toplam 97 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını söyledi.Hava Kuvvetleri Sözcüsü Bambang Samoedro da bu açıklamadan hemen önce ölü sayısının 90'a yükseldiğini belirterek, "105 kişinin kimliğini saptadıklarını, 5 kişinin hafif, 10 kişinin ağır yaralı olduğunu, diğerlerinin de öldüğünü" kaydetti.Askeri sözcü Sagom Tamboense, askerlerle ailelerini taşıyan ve 11 kişilik mürettebat ile 98 yolcu bulunan C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağında 10 kadar da çocuğun olduğunu söyledi.Uçağın, yerel saatle 06.30 (TSİ 01.30) civarında Doğu Java eyaletindeki Iswahyudi hava kuvvetleri üssüne inmeye çalışırken, 4 kilometre uzaklıktaki Geplak köyünde evlerin üzerine düşerek pirinç tarlasına savrulduğu ve gökyüzünü siyah dumanların kapladığı belirtildi. Uçak olay sırasında 4 evi yıktı.Cakarta'dan Iswahyudi üssüne askeri personel ve ailelerini taşıyan uçağın düşüş nedeniyle ilgili olarak bir araştırma ekibi kurulacağı açıklandı.