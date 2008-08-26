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Dünya

Uçak düşerken pilot küfrediyormuş

Madrid'de 154 kişiye mezar olan uçağın kokpit kayıtları, pilotun uçak düşerken küfrettiğini gösterdi.

26 Ağustos 2008 03:00

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Haavaalanı'nda 20 Ağustos'ta düşen uçakta pilot ve yardımcı pilot arasında geçen son konuşmalar olduğu ileri sürülen sözleri yayınlayan Arjantin TN Televizyonu hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.

Arjantin TN Televizyonu, 154 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yayınladığı haberde, "kara kutudaki ilk kayıtlardan biri" olduğu iddiasıyla pilot ve yardımcı pilot arasında geçen kimi sözleri yayınladı. Arjantin Televizyonu'na göre uçak düşerken yapılan son konuşmalar şöyle:

Yardımcı pilot: Sol, motor yanıyor, gazı kes
Pilot: OK. Ben de, ben de, aynı biçimde kalkış yapın
Yardımcı Pilot: Pozitif kalkış. Aman Allahım!
Pilot: Benden gidiyor, daha fazla pedal (gaz pedalı), daha fazla ver...Sen

Patlama sesi...

Pilot: !!!(küfürlü sözler)
Yardımcı pilot: Bana bırak..

Ses bağlantısı sona eriyor.

Madrid'deki savcılığın, iddia edilen ve yazılı olarak yayınlanan söz konusu diyaloğun doğru olup olmadığını araştıracağı bildirilirken, Spanair, yaptığı açıklamalarda, yasalar gereği kara kutudaki bilgilerin ve pilotun konuşmalarının gizli tutularak kamuoyuna asla yayınlanmayacağını duyurmuştu.

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