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Dünya

UÇAK BOMBA İHBARI ÜZERİNE ACİL İNİŞ YAPTI PEKİN (A.A)

15 Temmuz 2010 10:14

-UÇAK BOMBA İHBARI ÜZERİNE ACİL İNİŞ YAPTI PEKİN (A.A) - 15.07.2010 - Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'den güneydeki Guangcou şehrine gitmek üzere havalanan yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Gansu eyaletinin merkezi Lancou'ya acil iniş yaptığı açıklandı. Şinhua haber ajansı, Gansu eyaleti güvenlik birimlerinden alınan bilgiye dayanarak, Çin Güney Havayolları'na ait uçağın dün akşam yerel saatle 21.53'te (TSİ 16.53) Lancou'daki Congçüen Havaalanı'na acil iniş yaptıktan sonra 93 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. Yolcuların ve mürettebatın da sorguya çekildiği araştırmalar sabah 04.00'te bitti. Yetkililer uçakta bomba bulunamadığını açıkladı. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Guangcou polisinin dün akşam uçakta bomba bulunduğuna dair telefon ihbarı aldığı, ancak bu ihbarın "asılsız" olduğu belirtildi. Polis yetkilileri asılsız ihbarı yapanın araştırıldığını ve yasalara göre cezalandırılacağını kaydetti Uçak sabah saatlerinde Lancou'dan ayrıldı. Biri bebek, 10'u yabancı olan yolcular başka bir uçakla Guangcou'ya gönderilecek. 

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