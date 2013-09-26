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Ekonomi

Uçak biletlerine üst limit geliyor

Binali Yıldırım, uçak biletlerinde tavan uygulaması çalışmasının tamamlandığını ve muhtemelen bayramdan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi

26 Eylül 2013 13:45

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması çalışmasının tamamlandığını ve bayramdan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda konuştu.
 
Bakan Yıldırım'ın, konuşmasından satır başları şöyle:
 
"Gelecek 10 yılda ulaştırma alanında ağırlıklı yatırım demiryollarına yapılacak, 2023'te demiryolu ağımız 25 bin kilometreye çıkacak.
 
Havayolu sektöründe Türkiye'nin filosunda 371 uçak bulunuyor, bu sayı 10 yıl sonra 750'ye çıkacak ve havayolunu kullanan yolcu sayısı 2023'te 350 milyona ulaşacak.
 
Uçak biletlerinde tavan fiyat çalışması tamamlandı, muhtemelen bayram sonrasında yürürlüğe girer.
 
Genişbant internet abone sayısı 10 yıl sonra 60 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Haberleşme sektörünün cirosu 2023'te 160 milyar dolara ulaşacak.
 
Elde ettiğimiz teknolojik birikimle birlikte, Türkiye 2035'te uzay mekiği çalışmalarına katılan bir ülke haline gelecek."

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