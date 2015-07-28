T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçak biletlerine 'her şey dahil' şartı

Havayolu bilet ücret detaylarına tam, şeffaf ve sürekli erişiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı

28 Temmuz 2015 18:56

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, yayımladığı, Hava Yolu Bilet Satışları Genelgesi'nde, "Havayolu işletmelerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden yapılan ilanlarında ilk afişe edildiği bölümde bilet ücreti tüm zorunlu ödemeleri de kapsayarak 'her şey dahil bilet ücreti' şeklinde açık olarak belirtilecek" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, havayolu işletmelerinin bilet rezervasyon, pazarlama, reklam, satış işlemlerinde müşterilerin bilet tercihlerini daha bilinçli yapabilmesi amacıyla havayolu bilet ücret detaylarına tam, şeffaf ve sürekli erişiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Havayolu işletmelerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden yapılan ilanlarında ilk afişe edildiği bölümde bilet ücreti tüm zorunlu ödemeleri de kapsayarak "her şey dahil bilet ücreti" şeklinde açık olarak belirtilecek. Her şey dahil bilet ücretinin bölümleri (temel ücret, hizmet bedeli, vergi, harç, yakıt, güvenlik, sigorta gibi giderlerin toplamı veya detayları) kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde ilgili satış kanalında gösterilecek.

Her şey dahil bilet ücretleri hizmet sınıflarına göre (ekonomi, business gibi) ayrı ayrı ilan edilecek.

Yolcuya özel sunulan, ilave ve isteğe bağlı hizmetler için alınacak ücretler, ilgili satış kanalında açık, şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirtilecek. Her şey dahil bilet ücreti üzerine ilave veya isteğe bağlı hizmetler dışında ekleme yapılmayacak.

İşletmeler bilet ücretlerinin basılı, görsel veya internet ortamındaki tanıtımlarını her şey dahil bilet ücretini esas alarak yapacak. Bilet rezervasyon değişiklikleri, iptal ve iade kuralları ilgili kanalda ilan edilecek ve satın alma işlemleri tamamlanmadan önce yolcuya bilgi verilecek.

Söz konusu işletmelerin hizmet altyapılarını 90 gün içerisinde genelgeye uyumlu duruma getirmeleri gerekiyor.

 

ETİKETLER

havayolubiletşeffaftek rakamher şey dahilhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24