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Ekonomi

Uçak biletlerinde tavan kalktı, fiyatlar fırladı

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kararın sadece kış sezonuyla sınırlı olmayacağını, ekonomik verilerde anormal değişiklikler olmadığı sürece uygulamaya devam edileceğini belirtmişti

04 Mayıs 2014 14:18

Havayolu şirketleri, Ulaştırma Bakanlığı'nın girişimleriyle kasım ayında başlayan ekonomi sınıfı iç hat yolcu biletlerinde vergiler ve acente ücretleri dahil 299 liralık tavan fiyat uygulamasına Nisan ayıyla başlayan yaz sezonuyla son verdi.

Geçen yılın son çeyreğinde Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) üyesi şirketler ve THY ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş, uygulamaya geçilmesinin ardından eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kararın sadece kış sezonuyla sınırlı olmayacağını, ekonomik verilerde anormal değişiklikler olmadığı sürece uygulamaya devam edileceğini belirtmişti.

"Karar alınırken, havayolu şirketleri kerhen ve nezaketen 'tamam' demişti; söz konusu toplantıda bakan, uygulamanın Mart ayından sonrasını da kapsayacağını belirtmiş ama havayolu şirketleri sessiz kalmıştı" diyen bir TÖSHİD yetkilisi, kanuna göre böyle bir kararı bakanlığın alamayacağı için sadece sözlü olarak dile getirildiğini ve yaz sezonu için SHGM ile bir temas olmadığını, uygulamanın devam etmediğini söyledi.

Reuters'a bilgi veren bir THY yetkilisi de, kış sezonunun sona ermesiyle birlikte, THY'nin de tavan ücret uygulamasına son verdiğini belirterek, "Karar bir iyi niyet göstergesiydi. Ancak, diğer firmalarda kış tarifesinde dahi buna uyulmadığını gördük. Biz de kış tarifesi sonuna kadar uyguladık, ama kış tarifesinden sonra şu an için böyle bir uygulama yok" dedi.


THY'de iç hat tavanı 360 lira


THY'nin yaz tarifesinde iç hat ekonomi biletlerinde tavan fiyatı 360 lira olarak uygulayacağını söyleyen yetkili, "THY'de 300 lira üstü biletlerin toplam biletlere oranı yüzde 2 civarında. Yaz sezonunda da bunun değişeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

İç hat uçuşlarının yaklaşık yüzde 60'ı THY, yüzde 40'ı TÖSHİD üyesi şirketler tarafından karşılanıyor.

Pegasus, Sun Express, Onur Air, Borajet, İzair ve MNG Airlines TÖSHİD üyesi havayolu işletmeleri arasında yer alıyor.

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