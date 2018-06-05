Uçak bileti fiyatları yüzde 106 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamları, yıllık tüketici fiyatında en çok artan ürünün uçak biletleri olduğunu gösterdi. Verilere göre tüketici fiyatı en fazla artan ürün yüzde 106 ile uçak biletleri oldu.

Airlinehaber'de yer alan habere göre, geçen yılın mayıs ayında 393 lira olan ortalama uçak bileti fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 106 oranında artarak 811 liraya yükseldi.

Yıllık tüketici fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yüzde 58 ile kuru soğan oldu.

Öte taraftan, yurt içine yapılan bir hafta veya daha uzun süreli turların (paket tur) fiyatı yüzde 24 oranında artarken, yurt dışına yapılan bir hafta veya daha uzun süreli paket turlardaki fiyat artışı yüzde 9.82 olarak açıklandı.

TÜİK'in verilere göre, Umre’ye gidiş ücreti ise yüzde 6.85 oranında arttı.