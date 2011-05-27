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Dünya

UÇAK 3,5 DAKİKADA OKYANUSA ÇAKILMIŞ PARİS (A.A)

27 Mayıs 2011 17:14

-UÇAK 3,5 DAKİKADA OKYANUSA ÇAKILMIŞ  PARİS (A.A) - 27.05.2011 - Fransız havayolları Air France'ın 2009'da Atlas Okyanusu'na düşen uçağının kara kutularının verileri, uçağın okyanusa düşüşünün 3 dakika 30 saniye sürdüğünü gösterdi. Okyanusun derinliklerinden kazadan iki yıl sonra çıkarılan kara kutulardaki bütün veri ve kayıtların okunabilir durumda olduğu geçen hafta açıklanmıştı. Kazayı soruşturan Fransız kurumu BAE'nin açıklamasında, uluslararası müfettişlerin  "kara kutudan" sesle ilgili unsurları ve uçuş kayıt bilgilerini indirdiği ve verilerin çözümlenmesinin birkaç hafta alacağı belirtilmişti. Air France'ın, Rio de Janeiro-Paris seferini yapan uçağının 1 Haziran 2009'da Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu uçaktaki 228 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.        

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