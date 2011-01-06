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UÇAĞIN OSLO'YA DÖNMESİNİ İSTEMİŞ  İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 01:14

-UÇAĞIN OSLO'YA DÖNMESİNİ İSTEMİŞ  İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve etkisiz hale getirilen kar maskeli kişinin kimliği belirlendi.  Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, THY'nin TK 1754 sefer sayılı Oslo-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladığında, başında kar maskesi bulunan, Batman nüfusuna kayıtlı Cuma Yaşar (40) adlı kişi, ''Elimde bomba var'' diyerek kokpite yönelip, uçağın Oslo'ya geri dönmesini istedi. Uçakta yaşanan panik sırasında Fırat Faysal Ali ile İsveç uyruklu Dag Gjerstad adlı yolcular, Cuma Yaşar'ın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.  Polis ekipleri, uçağın havalimanına inmesinin ardından apronda önlem aldı. Cuma Yaşar, saat 21.30 sıralarında uçaktan gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yaşar'ın üzerinde herhangi bir patlayıcı madde olmadığı anlaşıldı.  Üzerinden özürlü kartı çıkan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Cuma Yaşar, burada sorguya alındı.

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