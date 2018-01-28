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Dünya

Uçağın kuyruk ve arka bölümünde kar birikti, burnu havaya kalktı

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'da devam eden yoğun kar yağışı Mehrabad Havalimanı'nda konuşlanan bir uçağın burun kısmının havaya kalkmasına sebep oldu

28 Ocak 2018 20:03

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak (DHA) - İran\'ın başkenti Tahran\'da devam eden yoğun kar yağışı Mehrabad Havalimanı\'nda konuşlanan bir uçağın burun kısmının havaya kalkmasına sebep oldu.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı\'nın haberine göre, Tahran\'daki Mehrabad Havalimanı\'nda yoğun kar yağışı nedeniyle Fokker 100 tipi bir yolcu uçağının kuyruk ve arka bölümünde ağırlık oluşunca uçağın burnu havaya kalktı.
Tahran\'da dün geceden itibaren başlayan ve hala devam eden kar yağışı sebebiyle başkentin her iki havalimanındaki tüm seferler iptal edildi.

(Fotoğraflı)

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