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Dünya

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU CAKARTA (A.A)

08 Mayıs 2011 18:02

-UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU CAKARTA (A.A) - 08.05.2011 - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaleti açıklarında denize düşen yolcu uçağının kara kutusunun bulunduğu belirtildi.  Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Efendi Rajaloa, MA60 tipi Çin yapımı uçağın kara kutusunun 15 ila 20 metre arası derinlikte bulunduğunu söyledi.  Merpati Nusantara Havayolları sözcüsü İmam Turidi, kazanın ardından 4 kişinin cesedinin daha bulunduğunu, 4 kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.  Eyaletteki Kaimana'ya gitmekte olan uçakta 4 kişilik mürettebatla birlikte 18'i yetişkin, 2'si bebek ve bir çocuk olmak üzere 25 kişi bulunuyordu. Yetkililer, kazadan kurtulan olduğunu düşünmüyor.  Uçağın neden düştüğünün henüz bilinmediği, ancak hava koşullarının oldukça kötü olduğu açıklanmıştı.

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