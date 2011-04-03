-UÇAĞIN KABİNİNDE UÇUŞTA DELİK AÇILDI PHOENIX (A.A) - 03.04.2011 - ABD'de önceki gün kabinde açılan delik nedeniyle bir uçağı acil iniş yapan Southwest Havayolları, 80 uçağını bakıma aldı. Southwest Havayolları sözcüsü Linda Rutherford, Boeing 737 tipi uçağın yolcu kabininde uçuş sırasında delik açılması ve uçağın Arizona askeri üssüne acil iniş yapmasının ardından, şirkete ait 80 uçağın incelemeye alındığını belirtti. Rutherford, uçakların incelemeye alınması nedeniyle 300 uçuşun iptal edildiğini söyledi. Federal Havacılık sözcüsü Ian Gregor ise önce gün meydana gelen kazada, 812 sefer sayılı uçağın pilotunun kabin basıncının düşmesi üzerine Phoenix'e 240 kilometre uzaklıktaki Yuma askeri üssüne başarılı bir acil iniş yaptığını kaydetti. Kazanın ardından bir uçuş görevlisinin hafif yaralanması dışında 118 yolcudan yaralanan olmadığı belirtildi. Federal Havacılık kayıtlarına göre, uçakta çatlaklar 1 yıl önce tespit edildi ve onarıldı. Uçakta delik açılmasının nedeni henüz bilinmiyor, ancak FBI ''mekanik bir arıza'' olduğunu kaydediyor.