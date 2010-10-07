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Dünya

UÇAĞIN ARKA TEKERLEKLERİNDE CESET BEYRUT (A.A)

07 Ekim 2010 14:57

-UÇAĞIN ARKA TEKERLEKLERİNDE CESET BEYRUT (A.A) - 10.07.2010 - Suudi Arabistan'da bir uçağın arka tekerleklerinde bir kişinin cesedi bulundu.  Resmi Lübnan ajansının haberinde, Suudi Nasair şirketine ait uçağın, dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği, inişten bir süre sonra yapılan bakım çalışması sırasında uçağın arka tekerleklerinde bir erkeğe ait cesedin bulunduğu belirtildi.   Haberde, uçağın seferi sırasında 130 yolcu taşıdığı, olayla ilgili soruşturma yapıldığı ve bazı yolcuların, uçak kalkmadan önce sırt çantalı bir adamın uçağa doğru koştuğunu gördükleri yönünde ifade verdikleri kaydedildi. 

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